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Yer: Diyarbakır! Ağacın arkasında pusuda bekleyip kafede oturan kişiyi vurdu

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir AVM’deki kafenin bahçesinde oturan M.G., ağacın arkasında gizlenen kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısında yaralandı. Saldırı anı, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Ağustos’ta akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi’ndeki bir AVM’nin dış cephesinde bulunan kafenin bahçesinde meydana geldi.

Yer: Diyarbakır! Ağacın arkasında pusuda bekleyip kafede oturan kişiyi vurdu 1

AĞACIN ARKASINDA SAKLANIP SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEDİ

M.G., yanında bulunan 2 kişiyle birlikte bahçede oturduğu sırada, bir süre ağacın arkasında gizlenen kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yer: Diyarbakır! Ağacın arkasında pusuda bekleyip kafede oturan kişiyi vurdu 2

SALDIRI ANI KAMERADA

Yaralanan M.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. M.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırı anı ise kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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