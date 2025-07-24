Eskişehir'deki yangın şehitlerinin kimlikleri belli oldu! Geriye duygu yüklü anılar kaldı... Henüz 10 günlük evliymiş

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 5 orman işçisi ve 5 AFAD gönüllüsünün şehit olması yürekleri dağladı. Türkiye, Eskişehir'den gelen haberle kahrolurken, şehit olan orman işçileri ve AKUT gönüllülerinin kimlikleri belli oldu.

ESKİŞEHİR'DEKİ YANGINDA ŞEHİT OLAN ORMAN İŞÇİLERİNİ KİMLİKLERİ

Yangında Sercan Utmi, Hilmi Şahin, Eyip Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyel, Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan şehit oldu.

2 DENİZLİLİ ORMANCI ŞEHİT OLDU

Şehitlerden 2'sinin Denizli Eskere Orman İşletme Şefliğinden yangın bölgesine sevk edilen ekipte yer alan personel olduğu öğrenildi.

Yangına müdahale ederken şehit olan Hilmi Şahin ve Sercan Utni’nin acı haberi, Beyağaç Kaymakamı Ramazan Cihangir, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün ve protokol tarafından Sazak ve Geriçam mahallelerinde yaşayan ailelerine verildi.

Sercan Utni

Acı haber ilçede büyük üzüntüye neden okurken, yangında Beyağaçlı 2 orman işçisinin de ağır yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi.



Hilmi Şahin

EVLENDİKTEN 10 GÜN SONRA YANGINDA ŞEHİT OLDU

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında şehit olan 10 görevliden birisi olan Tolunay Kocaman'ın işe yeni başladığı ve 10 gün önce evlendiği öğrenildi.

İŞE YENİ BAŞLAMIŞ

Seyitgazi ilçesinin Kümbet Mahallesi'nden olan Kocaman'ın vefatı büyük üzüntüye sebep oldu.

Öte yandan, işe yeni başladığı belirtilen Kocaman'ın eşiyle birlikte çekindiği fotoğraflar ise duygulandırdı.