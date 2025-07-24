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Eskişehir'deki yangın şehitlerinin kimlikleri belli oldu! Geriye duygu yüklü anılar kaldı... Henüz 10 günlük evliymiş

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınında 10 orman işçisi şehit oldu. Türkiye'yi yasa boğan faciada şehit olanların kimlikleri belli olurken, geride bıraktıkları hikayeler ise yürekleri yaktı. İşe yeni başlayan ve 10 gün önce evlenen şehitlerden Tolunay Kocaman'ın mutluluğunu alevler çalarken, şehit olan 10 kişiden 2'sinin ise Denizlili olduğu öğrenildi.

Eskişehir'deki yangın şehitlerinin kimlikleri belli oldu! Geriye duygu yüklü anılar kaldı... Henüz 10 günlük evliymiş
Devrim Karadağ

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 5 orman işçisi ve 5 AFAD gönüllüsünün şehit olması yürekleri dağladı. Türkiye, Eskişehir'den gelen haberle kahrolurken, şehit olan orman işçileri ve AKUT gönüllülerinin kimlikleri belli oldu.

ESKİŞEHİR'DEKİ YANGINDA ŞEHİT OLAN ORMAN İŞÇİLERİNİ KİMLİKLERİ

Yangında Sercan Utmi, Hilmi Şahin, Eyip Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyel, Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan şehit oldu.

2 DENİZLİLİ ORMANCI ŞEHİT OLDU

Şehitlerden 2'sinin Denizli Eskere Orman İşletme Şefliğinden yangın bölgesine sevk edilen ekipte yer alan personel olduğu öğrenildi.

Yangına müdahale ederken şehit olan Hilmi Şahin ve Sercan Utni’nin acı haberi, Beyağaç Kaymakamı Ramazan Cihangir, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün ve protokol tarafından Sazak ve Geriçam mahallelerinde yaşayan ailelerine verildi.

Eskişehir deki yangın şehitlerinin kimlikleri belli oldu! Geriye duygu yüklü anılar kaldı... Henüz 10 günlük evliymiş 1
Sercan Utni

Acı haber ilçede büyük üzüntüye neden okurken, yangında Beyağaçlı 2 orman işçisinin de ağır yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi.

Eskişehir deki yangın şehitlerinin kimlikleri belli oldu! Geriye duygu yüklü anılar kaldı... Henüz 10 günlük evliymiş 2
Hilmi Şahin

EVLENDİKTEN 10 GÜN SONRA YANGINDA ŞEHİT OLDU

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında şehit olan 10 görevliden birisi olan Tolunay Kocaman'ın işe yeni başladığı ve 10 gün önce evlendiği öğrenildi.

Eskişehir deki yangın şehitlerinin kimlikleri belli oldu! Geriye duygu yüklü anılar kaldı... Henüz 10 günlük evliymiş 3

İŞE YENİ BAŞLAMIŞ

Seyitgazi ilçesinin Kümbet Mahallesi'nden olan Kocaman'ın vefatı büyük üzüntüye sebep oldu.

Eskişehir deki yangın şehitlerinin kimlikleri belli oldu! Geriye duygu yüklü anılar kaldı... Henüz 10 günlük evliymiş 4

Öte yandan, işe yeni başladığı belirtilen Kocaman'ın eşiyle birlikte çekindiği fotoğraflar ise duygulandırdı.

Eskişehir deki yangın şehitlerinin kimlikleri belli oldu! Geriye duygu yüklü anılar kaldı... Henüz 10 günlük evliymiş 5

Eskişehir deki yangın şehitlerinin kimlikleri belli oldu! Geriye duygu yüklü anılar kaldı... Henüz 10 günlük evliymiş 6

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Anahtar Kelimeler:
şehit Eskişehir orman yangını
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