HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir Hava Durumu! 01 Mayısıs Cuma Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 1 Mayıs 2026 Cuma günü hava sıcaklıkları 4 - 11 derece arasında değişirken, hafif yağmurlar bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 3 - 7 dereceye düşmesi ve karla karışık yağmur olasılığının artması öngörülüyor. Ani sıcaklık değişimleri, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir. Dışarı çıkarken dikkatli olmak ve uygun kıyafetlerle hazırlıklı giyinmek önem taşıyor. Hava durumunu takip etmek kritik.

Simay Özmen

1 Mayıs 2026 Cuma günü, Eskişehir'de hava koşulları önemli bir değişim gösteriyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Ancak bu sabah, sıcaklıklar hissedilir şekilde azaldı. Sıcaklık 4 - 11 derece arasında değişiyor. Gün boyunca hafif yağmurlar bekleniyor. Bu durum, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissini artırabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu soğuyacak. 2 Mayıs Cumartesi günü sıcaklıkların 3 - 7 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. Hafif yağmurlu bir hava etkili olacak. 3 Mayıs Pazar günü ise sıcaklıkların 1 - 6 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. Bu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur olasılığını artırıyor. Yer yer kar yağışı görünmesi de muhtemel.

Ani sıcaklık düşüşleri ve yağışlı hava koşulları günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Vatandaşlar özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olmalı. Sıcaklık düşüşlerine karşı hazırlıklı giyinmek faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken yanlarında şemsiye bulundurmaları önemli. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar olasılığına hazırlıklı olunması gerekiyor. Sürücülerin ve yayaların dikkatli davranması lazım.

Eskişehir'de 1 Mayıs 2026 Cuma günü hafif yağmurlu ve serin hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları soğuyacak. Yağışlı ve karla karışık yağmurlu bir dönem öngörülüyor. Vatandaşların hava durumunu takip etmeleri önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlığı korumak açısından kritik.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.