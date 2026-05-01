Eskişehir Hava Durumu! 01 Mayısıs Cuma Eskişehir hava durumu nasıl?

1 Mayıs 2026 Cuma günü, Eskişehir'de hava koşulları önemli bir değişim gösteriyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Ancak bu sabah, sıcaklıklar hissedilir şekilde azaldı. Sıcaklık 4 - 11 derece arasında değişiyor. Gün boyunca hafif yağmurlar bekleniyor. Bu durum, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissini artırabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu soğuyacak. 2 Mayıs Cumartesi günü sıcaklıkların 3 - 7 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. Hafif yağmurlu bir hava etkili olacak. 3 Mayıs Pazar günü ise sıcaklıkların 1 - 6 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. Bu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur olasılığını artırıyor. Yer yer kar yağışı görünmesi de muhtemel.

Ani sıcaklık düşüşleri ve yağışlı hava koşulları günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Vatandaşlar özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olmalı. Sıcaklık düşüşlerine karşı hazırlıklı giyinmek faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken yanlarında şemsiye bulundurmaları önemli. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar olasılığına hazırlıklı olunması gerekiyor. Sürücülerin ve yayaların dikkatli davranması lazım.

