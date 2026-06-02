Eskişehir Hava Durumu! 02 Haziran Salı Eskişehir hava durumu nasıl?

2 Haziran 2026 Salı günü Eskişehir'de hava durumu keyifli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27 derece civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 14 dereceye düşmesi tahmin ediliyor. Hava genellikle açık kalacak. Yağış beklenmiyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün geçecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 3 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 25 derece civarında olacak. 4 Haziran Perşembe günü ise sıcaklığın 28 derece civarına çıkması tahmin ediliyor. Bu günlerde de hava açık kalacak. Yağış beklenmiyor. Ancak, 5 Haziran Cuma günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Piknik yapmak harika bir seçenek. Yürüyüşe çıkmak da keyifli bir alternatif. Açık hava konserlerine katılmak için uygun bir dönemdesiniz. Ancak, 5 Haziran Cuma günü için plan yaparken dikkatli olmalısınız. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmak iyi olacaktır.

Özetle, Eskişehir'de hava durumu önümüzdeki günlerde genel olarak açık ve ılıman kalacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerine katılabilirsiniz. Keyifli vakit geçirme şansını yakalayacaksınız.