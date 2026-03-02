HABER

Eskişehir Hava Durumu! 02 Mart Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir’de 2 Mart 2026 tarihi itibarıyla hava açık ve güneşli. Gündüz sıcaklık 10 ile 12 derece arasında seyrediyor. Gece sıcaklık ise 0 ile -1 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde daha ılıman bir hava durumu bekleniyor. Salı günü bulutlu, çarşamba günü ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hava açık olduğu için güneşten faydalanmak mümkün. Ancak güneş kremi kullanmayı unutmamak gerekiyor.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 2 Mart 2026 Pazartesi. Eskişehir'de hava açık ve güneşli. Gündüz sıcaklık 10 ile 12 derece arasında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 0 ile -1 dereceye düşecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan orta kuvvette esecek. Nem oranı %50 civarında. Bu, havanın kuru olacağı anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman seyredecek. Salı günü, 3 Mart 2026, hava bulutlu olacak. Sıcaklık 10 ile 12 derece arasında değişecek. Çarşamba günü, 4 Mart 2026, hava açık ile parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık ise 8 ile 10 derece arasında olacak. Perşembe günü, 5 Mart 2026, hava daha sıcak olacak. Sıcaklık 10 ile 12 dereceye yükselecek.

Bu dönemde hava genellikle ılıman ve açık. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu saatlerde dışarı çıkarken uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah serin havaya karşı hazırlıklı olmak lazım. Yanınıza mont almanız faydalı olabilir. Hava açık olduğu için güneş ışığından faydalanabilirsiniz. Ancak, güneşin zararlı etkilerine karşı önlem almak gerekir. Güneş kremi kullanmayı unutmayın.

Sonuç olarak, Eskişehir'de hava durumu açık ve güneşli. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı dikkat etmelisiniz. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almalısınız.

