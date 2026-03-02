Eskişehir Hava Durumu! 02 Mart Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Mart 2026 Pazartesi. Eskişehir'de hava açık ve güneşli. Gündüz sıcaklık 10 ile 12 derece arasında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 0 ile -1 dereceye düşecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan orta kuvvette esecek. Nem oranı %50 civarında. Bu, havanın kuru olacağı anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman seyredecek. Salı günü, 3 Mart 2026, hava bulutlu olacak. Sıcaklık 10 ile 12 derece arasında değişecek. Çarşamba günü, 4 Mart 2026, hava açık ile parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık ise 8 ile 10 derece arasında olacak. Perşembe günü, 5 Mart 2026, hava daha sıcak olacak. Sıcaklık 10 ile 12 dereceye yükselecek.

Bu dönemde hava genellikle ılıman ve açık. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu saatlerde dışarı çıkarken uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah serin havaya karşı hazırlıklı olmak lazım. Yanınıza mont almanız faydalı olabilir. Hava açık olduğu için güneş ışığından faydalanabilirsiniz. Ancak, güneşin zararlı etkilerine karşı önlem almak gerekir. Güneş kremi kullanmayı unutmayın.

Sonuç olarak, Eskişehir'de hava durumu açık ve güneşli. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı dikkat etmelisiniz. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almalısınız.