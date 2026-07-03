Eskişehir Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 3 Temmuz 2026 Cuma günü, Eskişehir'de hava durumu sıcak. Güneşli bir gün olacak. Gündüz sıcaklık 30-31 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 15-16 dereceye düşecek. Hava genellikle açık olacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgarın hızı öğle saatlerinde 36-44 kilometreye kadar çıkacak. Açık alanlarda bulunanlar rüzgarın ani değişimlerine dikkat etmeli.

Önümüzdeki günlerde Eskişehir'de hava durumu değişkenlik gösterecek. 4 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 28-30 derece arasında olacak. Parçalı bulutlu bir hava hüküm sürecek. 5 Temmuz Pazar günü sıcaklık 27-28 derece civarında seyredecek. Ayrıca gökgürültülü sağanak yağışlar görülebilir. 6 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 24-25 dereceye düşecek. Hafif yağmur etkili olacak. 7 Temmuz Salı günü sıcaklık 26-28 derece arasında kalacak. Az bulutlu bir hava bekleniyor.

Bu dönemde açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri önemli. Sıcak ve rüzgarlı günlerde şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalı. Bol su tüketmek lazım. Hafif kıyafetler tercih edilmeli. Rüzgarın ani değişimlerine karşı dikkatli olunmalı. Açık alanlarda uzun süre kalmamaya özen gösterilmeli. Yağışlı günlerde şemsiye bulundurmak veya su geçirmez giysi giymek iyi bir fikir.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Sıcak ve rüzgarlı günlerde uygun önlemler alarak planlarınızı yapabilirsiniz. Hava durumunu takip etmek her zaman faydalı olacaktır.