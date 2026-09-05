Eskişehir Hava Durumu! 05 Eylül Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugünün tarihi 5 Eylül 2026. Eskişehir'de hava durumu ılıman bir seyir izliyor. Sıcaklıklar gün boyunca 20 derece civarında olacak. Sabah saatlerinde hafif rüzgar esiyor. Bu durum havayı daha ferah kılıyor. Öğleye yaklaşıldıkça sıcaklıklar artacak. Yaklaşık 22 dereceye kadar yükselebilir. Ancak akşam saatlerinde hava 19 dereceye düşebilir. Bu da serin bir atmosfer sunuyor.

Eskişehir'de gün içinde bulutlu bir hava hakim. Güneş aralıklarla kendini gösteriyor. Yaz günlerinin sonlarını yaşarken, dışarıda vakit geçirme imkanı var. Parklarda ve sahil kenarlarında yürüyüş yapmak için ideal bir gün. Eskişehirliler bu havadan faydalanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu dikkat çekici olacak. Pazartesi günü sıcaklık 21-23 derece arasında değişecek. Ancak Salı gününden itibaren soğuma yaşanabilir. Sıcaklıklar 18-20 dereceye düşebilir. Eskişehir'dekilerin ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmaları önemli. Beklenen serin hava, hafif yağışlı günlerle de birlikte gelebilir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almayı unutmayın. Ani değişimlere karşı kat kat giyinmek, vücut sıcaklığını korumak açısından faydalıdır.

Eskişehir'deki hava durumu, gün boyunca keyifli bir deneyim sunuyor. Ancak önümüzdeki günlerde serin ve yağışlı bir hava bekleniyor. Dışarıda vakit geçirmek harika bir seçenek. Ancak hava koşullarındaki değişiklikleri göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı esnek tutmanızda fayda var.