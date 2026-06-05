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Eskişehir Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Eskişehir hava durumu nasıl?

5 Haziran 2026 Cuma günü Eskişehir'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklık 25-27 derece arasında değişirken, gece 14-16 dereceye düşecek. Rüzgar kuzey yönünden 14 km/saat hızıyla esecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların, ani yağışlara karşı dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması öneriliyor. 6 ve 7 Haziran'da hava daha sakin olacak.

Eskişehir Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Eskişehir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Hava durumu, 5 Haziran 2026 Cuma günü Eskişehir'de değişkenlik gösterecek. Gün boyunca yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 25-27 derece, gece ise 14-16 derece arasında olacak. Rüzgar hızı 14 km/saat civarında. Rüzgar kuzey yönünden esecek.

Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Ani yağışlar sürpriz olabilir. Şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır. Bu tür önlemler, dışarıda vakit geçirenler için önem kazanıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sakin olacak. 6 ve 7 Haziran tarihlerinde hava açık ve güneşli olacak. Cumartesi günü sıcaklık 25-27 derece civarında kalacak. Pazar günü ise sıcaklık 24-26 dereceye ulaşacak. Bu günler açık hava etkinlikleri için daha uygun koşullar sunacak.

Hava durumunun hızla değişebileceğini unutmamak gerekir. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir. Gerekirse esnek olmak en iyisidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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