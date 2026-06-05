Eskişehir Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Eskişehir hava durumu nasıl?

Hava durumu, 5 Haziran 2026 Cuma günü Eskişehir'de değişkenlik gösterecek. Gün boyunca yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 25-27 derece, gece ise 14-16 derece arasında olacak. Rüzgar hızı 14 km/saat civarında. Rüzgar kuzey yönünden esecek.

Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Ani yağışlar sürpriz olabilir. Şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır. Bu tür önlemler, dışarıda vakit geçirenler için önem kazanıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sakin olacak. 6 ve 7 Haziran tarihlerinde hava açık ve güneşli olacak. Cumartesi günü sıcaklık 25-27 derece civarında kalacak. Pazar günü ise sıcaklık 24-26 dereceye ulaşacak. Bu günler açık hava etkinlikleri için daha uygun koşullar sunacak.

Hava durumunun hızla değişebileceğini unutmamak gerekir. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir. Gerekirse esnek olmak en iyisidir.