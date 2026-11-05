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Eskişehir Hava Durumu! 05 Kasım Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 5 Kasım 2026 tarihinde hava durumu oldukça keyifli olacak. Günün başlangıcında hafif serinlik hissedilecekken, sıcaklık öğle saatlerinde 20 derece civarına yükselecek. Bu durum, açık havada yürüyüş yapmak veya kafe terasında oturmak için ideal bir fırsat sunuyor. Ancak akşam saatlerinde tekrar bir serinlik hissedilebilir. Plan yaparken hava durumunu takip etmek önemli.

Eskişehir Hava Durumu! 05 Kasım Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Eskişehir'de 5 Kasım 2026 tarihinde hava durumu ilginç. Başlangıçta hafif bir serinlik olacak. Gün ilerledikçe sıcaklık 20 derece civarında seyredecek. Güneş, Eskişehirlilere keyifli bir gün sunacak. Hava, özellikle öğle saatlerinde canlanacak. Akşam saatlerinde hafif bir serinlik hissedilecek.

Dışarıda zaman geçirmek isteyenler, hafif bir ceket veya hırka ile hazırlıklı olmalı. Sabah ve akşam saatlerinde hissedilen soğuk, açık alanlarda daha fazla hissedilecek. Öğle saatlerinde hava ılımandır. Bu durum, parkta yürüyüş ya da kafe teraslarında oturmak için harika bir fırsat sunuyor. Eskişehir'de hava durumu dengesini gözetmek önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha dinamik olacak. 6 Kasım itibarıyla sıcaklık hafif bir düşüş gösterecek. Sıcaklıkların 19 ile 21 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. Ayrıca 7 ve 8 Kasım tarihlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Eskişehir’de plan yaparken bir şemsiye ve su geçirmeyen giysilerle hazırlıklı olmakta yarar var.

Hava koşullarında ani değişiklikler olabileceği için dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini kontrol etmekte fayda var. Beklenen yağışlar, açık hava etkinliklerini etkileyebilir. Akşam planları yaparken Eskişehir hava durumu tahminlerini göz önünde bulundurmak önemlidir. Bu, sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

Eskişehir'de 5 Kasım günü güzel bir hava bekleniyor. Ancak günlerin ilerlemesiyle hava durumu değişebilir. İç mekanlarda kalanlar kış aktiviteleri bulmalı. Açık havada zaman geçirmek isteyenler, uygun giyim ile hazırlık yapmalı. Bu, günlerin daha konforlu geçmesini sağlar. Eskişehir halkı, değişken hava koşullarına esnek olmalı. Şehrin sunduğu doğanın tadını çıkarmayı unutulmamalı.

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hava durumu Eskişehir
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