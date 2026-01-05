Eskişehir Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Ocak Pazartesi 2026, Eskişehir'de hava durumu kış mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Gün boyunca hava genellikle bulutlu olacak. Sıcaklıklar 2 ile 8 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 20 derece civarında olacak. Nem oranı %66.71. Rüzgar hızı saatte 11.2 kilometre olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:06:39. Gün batımı ise 18:14:08 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Eskişehir'de benzer koşullar sunacak. 6 Ocak Salı günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 3 ile 8 derece arasında seyredecek. 7 Ocak Çarşamba günü ise hava bulutlu ve güneşli arası bir seyir izleyecek. Sıcaklıklar 5 ile 8 derece arasında olacak.

Bu soğuk ve bulutlu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşeceği unutulmamalıdır. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Baş, el ve ayakları korumak da önemlidir. Nem oranının yüksek olması cilt kuruluğunu artırabilir. Nemlendirici kullanmak önerilir. Rüzgar hızı saatte 11.2 kilometre hafif kabul edilse de, değişebilir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmekte fayda var.

Eskişehir'de 5 Ocak Pazartesi 2026 günü, kış mevsiminin tipik özelliklerini taşıyan bir hava durumu bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer koşullar devam edecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurun. Gerekli önlemleri almak sağlık ve konfor açısından önemlidir.