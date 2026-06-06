Eskişehir Hava Durumu! 06 Haziran Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Haziran 2026 Cumartesi, Eskişehir'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 27 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 14 dereceye kadar düşebilir. Rüzgar batıdan saatte 13 kilometre hızla esecek.

Bu tür hava koşullarında ani değişimlere hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olur. Su geçirmez bir ceket de yanında bulundurmak iyi bir fikirdir. Gök gürültülü sağanak yağışlar ani ve yoğun olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sakin olacak. Pazar günü hava çoğunlukla güneşli geçecek. Sıcaklık ise 28 derece civarında seyredecek. Pazartesi günü de güneşli hava devam edecek. Sıcaklık 27 derece civarında olacaktır. Salı günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 26 derece civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşulları daha stabil hale gelecek. Açık hava etkinliklerinizi planlamak için uygun bir zaman olacaktır. Hava durumunu düzenli kontrol etmek önemlidir. Ani değişimlere karşı her zaman hazırlıklı olmak gerekir.