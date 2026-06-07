Eskişehir Hava Durumu! 07 Haziran Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 7 Haziran 2026 Pazar günü, Eskişehir'de hava durumu güzel. Gündüz sıcaklık 26 derece civarında. Akşam saatlerinde ise 12-13 derece arasında seyrediyor. Hissedilen sıcaklıklar 30 dereceye kadar çıkabiliyor. Yağış olasılığı %2 seviyelerinde. Yani yağış beklenmiyor. Rüzgar hızı 11 km/sa civarında. Bu durum hafif bir esinti anlamına geliyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapmak keyifli olacaktır. Özellikle gündüz saatlerinde parkta yürüyüş yapabilirsiniz. Akşamları hafif bir ceket alarak dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Hava sıcaklıkları gündüzleri 26 derece, akşamları ise 12-13 derece arasında değişiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek gibi görünüyor. Pazartesi günü hava sıcaklığı 27 derece civarında olacak. Salı günü ise 26 derece civarında bir hava bekleniyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olduğunu gösteriyor. Ancak gündüzleri sıcaklık 27-28 derece olacak. Akşamları ise 13-14 derece arasında değişecek. Bu nedenle akşamları hafif bir ceket almak faydalı olacaktır.

Eskişehir'de 7 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. Bu fırsatı değerlendirerek doğanın tadını çıkarabilirsiniz.