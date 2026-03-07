Eskişehir Hava Durumu! 07 Mart Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün 7 Mart 2026 Cumartesi. Eskişehir'de hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava genellikle güneşli. Ayrıca parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 7 ile 8 derece arasında değişecek. Gece ise sıcaklık 1 dereceye düşecek. Rüzgarlar kuzey yönünden hafif esecek. Hızı 10 km/saat olacak. Nem oranı gün boyunca %45 ile %76 arasında seyredecek.

Bu güzel havayı fırsat bilerek açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Doğa yürüyüşlerine çıkmak için uygun bir zaman. Ancak, sabah ve akşam saatleri serin olabilir. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 8 Mart Pazar günü hava daha da ısınacak. Gündüz sıcaklığı 9 dereceye çıkacak. 9 Mart Pazartesi ve 10 Mart Salı günlerinde hava sıcaklıkları 11 ile 12 derece arasında olacak. Bu süreçte hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu kalacak.

