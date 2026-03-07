HABER

Eskişehir Hava Durumu! 07 Mart Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 7 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7 ile 8 derece arasında değişiyor. Hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Rüzgarların hızı kuzey yönünden 10 km/saat olarak esmesi bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 1 dereceye düşecek. Açık hava etkinlikleri için mükemmel bir zaman. Yanınıza bir ceket alarak doğa yürüyüşlerine çıkabilirsiniz.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün 7 Mart 2026 Cumartesi. Eskişehir'de hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava genellikle güneşli. Ayrıca parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 7 ile 8 derece arasında değişecek. Gece ise sıcaklık 1 dereceye düşecek. Rüzgarlar kuzey yönünden hafif esecek. Hızı 10 km/saat olacak. Nem oranı gün boyunca %45 ile %76 arasında seyredecek.

Bu güzel havayı fırsat bilerek açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Doğa yürüyüşlerine çıkmak için uygun bir zaman. Ancak, sabah ve akşam saatleri serin olabilir. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 8 Mart Pazar günü hava daha da ısınacak. Gündüz sıcaklığı 9 dereceye çıkacak. 9 Mart Pazartesi ve 10 Mart Salı günlerinde hava sıcaklıkları 11 ile 12 derece arasında olacak. Bu süreçte hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu oldukça elverişli. Fırsatı değerlendirerek açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşlerine çıkmak için yine uygun bir zaman olacak. Sabaha ve akşam saatlerine dikkat etmelisiniz. Yanınıza bir ceket almak faydalı olacaktır.

Eskişehir'de 7 Mart Cumartesi günü hava durumu oldukça keyifli. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Bu güzel havayı fırsat bilerek açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri için harika bir fırsat.

