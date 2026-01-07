HABER

Eskişehir Hava Durumu! 07 Ocak Çarşamba Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 7 Ocak 2026 tarihinde hava durumu değişkenlik gösteriyor. Sabah hafif yağış bekleniyor ve sıcaklık 4 derece. Gündüz az bulutlu olan hava 13 dereceye kadar ısınacak. Akşam ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 8 ve 9 Ocak tarihlerinde yağmur ve kar bekleniyor. Dışarı çıkarken dikkatli olmak, şemsiye ve sıcak tutan giysiler kullanmak önem taşıyor. Hava koşullarına uygun hazırlıklar yapmak, konforu artıracaktır.

Taner Şahin

Bugün, 7 Ocak 2026 Çarşamba, Eskişehir'de hava durumu için iki farklı dönem öngörülüyor. Sabah saatlerinde hafif yağış bekleniyor. Sıcaklık 4 derecedir. Gündüz saatlerinde durum değişiyor. Hava az bulutlu ve sıcaklık 13 derecedir. Akşam saatlerinde hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 10 derece civarında seyredecek. Gece ise havanın yeniden değişmesi öngörülüyor. Hava hafif yağışlı ve sıcaklık 9 derecedir. Rüzgar doğu yönünden esiyor. Hızı 13 km/saat olarak tahmin ediliyor. Nem oranı sabah %80 seviyesindedir. Gündüz %50, akşam %59 ve gece %74 olacağı öngörülüyor. Basınç sabah 924 hPa, gündüz 925 hPa gözlemlenecek. Akşam 923 hPa, gece ise 921 hPa seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 8 Ocak Perşembe günü zaman zaman yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 11 derece, gece ise 0 derece civarında olacak. 9 Ocak Cuma günü kar ve yağmur karışımı hava koşulları öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 2 derece, gece sıcaklığı -5 derece olacak. 10 Ocak Cumartesi günü güneşli bir hava olacak. Gündüz sıcaklığı 6 derece, gece 3 derece civarına yükselecek.

Bu dönemde, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde yağışlı ve soğuk havalar öngörülüyor. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Soğuk hava nedeniyle kat kat giyinmek önemlidir. Sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmak konfor sağlayacaktır. Hava koşullarına uygun hazırlıkla, Eskişehir'de günlerinizi daha rahat geçirebilirsiniz.

