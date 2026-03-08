HABER

Eskişehir Hava Durumu! 08 Mart Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 8 Mart 2026 Pazar günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklık 10 dereceye ulaşırken, gece 2 derece civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 11 ile 13 derece arasında değişecek. Sabah ve akşam saatlerinde serin havadan dolayı yanınızda ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Açık hava etkinlikleri için ideal bir zaman sunan bu havayı değerlendirmeyi unutmayın.

Enis Ekrem Ölüç

Eskişehir'de 8 Mart 2026 Pazar günü hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 2 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar hafif ve güneyli yönlerden esecek. Bu güzel havada açık hava etkinlikleri için ideal bir gün geçirebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde Eskişehir'de hava durumu ılıman ve güneşli seyredecek. Pazartesi günü sıcaklık 11 dereceye yükselecek. Salı ve Çarşamba günlerinde sıcaklık 12 ile 13 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 0 ile 2 derece arasında değişecek. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir, bu nedenle yanınızda ceket bulundurmanız faydalı olacaktır.

Gün boyunca güneşli ve ılıman hava koşulları yürüyüşler için elverişli olacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serin havadan dolayı kat kat giyinmek iyi bir fikir. Yanınızda bir ceket bulundurmak da önemlidir. Rüzgar hafif ve güneyden esiyor. Bu nedenle rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilirsiniz.

Eskişehir'de 8 Mart 2026 Pazar günü ve sonraki günlerde hava genel olarak güneşli ve ılıman olacak. Bu güzel havayı açık hava etkinlikleri için değerlendirebilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde serin havayı göz önünde bulundurarak uygun kıyafetler seçmek önemlidir.

