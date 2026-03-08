Eskişehir Hava Durumu! 08 Mart Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 8 Mart 2026 Pazar günü hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 2 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar hafif ve güneyli yönlerden esecek. Bu güzel havada açık hava etkinlikleri için ideal bir gün geçirebilirsiniz.

