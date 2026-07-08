Eskişehir Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Eskişehir hava durumu nasıl?

Hava durumu, 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü Eskişehir'de oldukça keyifli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28 derece civarında. Gece ise sıcaklığın 11 dereceye düşmesi bekleniyor. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün sunuluyor.

Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük kalacak. Bu durum, hava kalitesini artıracak. Konforlu bir ortam sağlanacak. Bu güzel havadan faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 9 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığı 27 derece civarında bekleniyor. 10 Temmuz Cuma günü sıcaklık 26 derece civarında olacak. Her iki gün de açık ve güneşli koşullar sunacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam mevcut.

Hava durumunun değişken olabileceğini unutmamak gerekir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlarken hava tahminlerini kontrol etmek faydalıdır. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde güneş koruyucu kullanmak önemli. Bol su içmek de sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava durumu güzel geçecek. Açık hava etkinlikleri için bu fırsatı değerlendirebilirsiniz. Hava koşullarını düzenli olarak takip ederek planlarınızı buna göre yapmalısınız.