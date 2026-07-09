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Eskişehir Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de hava durumu 9 Temmuz'da güneşli ve keyifli olacak. Sıcaklık 28 ile 30 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde sıcaklık 14 ile 16 dereceye düşerken, hafif rüzgar esmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Açık hava etkinlikleri için uygun olan bu güzel havayı değerlendirmek için bol su içmek ve güneşten korunmak önem taşıyor.

Eskişehir Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 9 Temmuz 2026 Perşembe, Eskişehir'de hava durumu oldukça keyifli olacak. Gün boyunca hava genellikle güneşli kendini gösterecek. Sıcaklık 28 ile 30 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar düşecek. Bu düşüş 14 ile 16 derece arasında olacak. Rüzgar hafif esecek. Yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde de Eskişehir'de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 10 Temmuz Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 26 ile 28 derece arasında değişecek. 11 Temmuz Cumartesi günü hava açık olacak. Sıcaklık 29 ile 31 derece arasında olacak. 12 Temmuz Pazar günü yine açık hava olacak. Sıcaklıklar 30 ile 32 derece arasında seyredecek.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Öğle saatlerinde güneşin etkisiyle sıcaklıklar artabilir. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemli. Bol su içmek faydalı olacaktır. Ayrıca sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmanızda yarar var.

Özetle, Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava durumu oldukça güzel olacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarma imkanı bulacaksınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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