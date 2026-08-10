Eskişehir Hava Durumu! 10 Ağustos Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık yaklaşık 30 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 17-18 derece arasında değişecek. Gökyüzü genellikle açık bir görünüme sahip. Rüzgar hafif esecek. Rüzgarın yönü kuzey olacak. Hızı ise saatte 8 km civarında.

Bu güzel hava koşulları, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor. Şehirdeki parklar, kafeler ve yürüyüş yolları ilgi çekici mekanlar arasında. Sıcak yaz gününde zaman geçirmek isteyenler için cazip alternatifler mevcut.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Ağustos Salı günü hava sıcaklığı 31 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 18-19 derece arasında seyredecek. 12 Ağustos Çarşamba günü 31-32 derece olacak. Gece sıcaklıkları da 18-19 derece civarında kalacak. 13 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 30-31 derece arasında gerçekleşecek. Gece ise 16-17 derece civarında olacak.

Bu sıcak günlerde öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirirken güneşten korunmak önemli. Şapka veya şemsiye kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içerek vücudu nemli tutmak gerekir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde gölgede kalmak da sağlığınızı korur.

Eskişehir'de hava durumu önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli kalacak. Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinliklerine katılabilirsiniz. Şehrin keyfini çıkarma fırsatını yakalayabilirsiniz.