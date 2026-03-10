Eskişehir Hava Durumu! 10 Mart Salı Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Mart 2026 Salı günü, Eskişehir'de hava genellikle güneşli ve ılıman. Gündüz sıcaklık 12 derece civarına çıkacak. Gece ise sıcaklık 0 ile 1 derece arasında olacak. Rüzgar hafif, güney yönünden esecek. Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun.

Önümüzdeki günlerde, 11 Mart Çarşamba ve 12 Mart Perşembe günlerinde benzer hava koşulları bekleniyor. Sıcaklık gündüz 13 ile 14 derece arasında değişecek. Gece sıcaklık ise 1 ile 2 derece olacak. Rüzgar yine hafif ve güney yönünden esecek. Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde serin havaya dikkat etmek faydalı.

Ilıman hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve yürüyüşler için uygun. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklığın düşeceğini unutmamalıyız. Buna göre giyinmek önemlidir. Gündüz güneş ışığından faydalanın. Güneşin zararlı etkilerine karşı koruyucu önlemler alın.