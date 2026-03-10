HABER

Eskişehir Hava Durumu! 10 Mart Salı Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 10 Mart 2026 tarihinde hava genellikle güneşli ve ılıman. Gündüz sıcaklık 12 dereceye kadar çıkıyor, gece ise 0-1 derece arasında olacak. Rüzgar güneyden hafif esiyor. 11 ve 12 Mart tarihlerinde benzer hava koşulları devam edecek, gündüz sıcaklık 13-14 dereceyi bulacak. Açık hava etkinlikleri için uygun olan bu koşullarda sabah ve akşam serin havaya dikkat etmek önemli. Güneşten korunmayı unutmamalıyız.

Simay Özmen

Bugün, 10 Mart 2026 Salı günü, Eskişehir'de hava genellikle güneşli ve ılıman. Gündüz sıcaklık 12 derece civarına çıkacak. Gece ise sıcaklık 0 ile 1 derece arasında olacak. Rüzgar hafif, güney yönünden esecek. Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun.

Önümüzdeki günlerde, 11 Mart Çarşamba ve 12 Mart Perşembe günlerinde benzer hava koşulları bekleniyor. Sıcaklık gündüz 13 ile 14 derece arasında değişecek. Gece sıcaklık ise 1 ile 2 derece olacak. Rüzgar yine hafif ve güney yönünden esecek. Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde serin havaya dikkat etmek faydalı.

Ilıman hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve yürüyüşler için uygun. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklığın düşeceğini unutmamalıyız. Buna göre giyinmek önemlidir. Gündüz güneş ışığından faydalanın. Güneşin zararlı etkilerine karşı koruyucu önlemler alın.

