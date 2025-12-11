HABER

Eskişehir Hava Durumu! 11 Aralık Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 11 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli, gündüz sıcaklığı 9 derece olarak kaydedildi. Gece sıcaklıkları ise 3 derecelere düşecek. Rüzgar hızı 12.6 km/saat seviyesinde, bu durum açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sağlıyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların mevsim normallerine yakın olması bekleniyor. Yüksek nem oranı, gün boyunca su tüketimini artırmayı gerektiriyor.

Taner Şahin

Bugün, 11 Aralık 2025 Perşembe günü, Eskişehir'de hava durumu kısmen güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 9 derece. Gece sıcaklığı ise 3 derece civarında olacak. Nem oranı %92. Rüzgar hızı 12.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:07. Gün batımı ise 17:31 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Aralık Cuma günü hava sıcaklığı 8 ile 9 derece arasında olacak. 13 Aralık Cumartesi günü sıcaklık 7 ile 8 derece civarında seyredecek. 14 Aralık Pazar günü ise sıcaklığın 8 ile 11 derece arasında değişmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın olacak. Gündüzleri hafif bir ceket veya kazak giyilmesi yeterli olabilir. Gece saatlerinde sıcaklıklar 3 ile 4 dereceye düşebilir. Bu nedenle daha kalın bir mont veya kaban tercih edilebilir. Nem oranının yüksek olması, terleme ve rahatsızlık yaratabilir. Gün boyunca su tüketimine özen göstermek önemli.

Rüzgar hızı 12.6 km/saat civarında. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor. Rüzgarın yönü ve şiddeti gün içinde değişebilir. Dışarı çıkmadan önce güncel hava durumunu kontrol etmekte fayda var. Nem oranının yüksek olması, sabah ve akşam saatlerinde sis oluşumuna yol açabilir. Bu durum trafik güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Sürücüler ve yayalar dikkatli olmalıdır. Görüş mesafesinin azaldığı bu saatlerde temkinli hareket edilmesi önemlidir.

Eskişehir'de 11 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli ve mevsim normallerine uygun olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurun. Uygun kıyafet ve önlemler almanız konforlu ve güvenli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

