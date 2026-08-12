Eskişehir Hava Durumu! 12 Ağustos Çarşamba Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü, Eskişehir'de hava oldukça sıcak. Güneşli bir gün geçireceğiz. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32-33 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 18-19 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklık, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklığı 30-31 derece düzeyinde olacak. 14 Ağustos Cuma günü ise sıcaklık 28-29 derece arasında seyredecek. 15 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığının 27-28 derece olması bekleniyor.

Sıcak havalarda, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dikkatli olmak önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, gölgelik alanlarda vakit geçirin. Bol su tüketmek de faydalı olacaktır. Hafif kıyafetler tercih etmeniz, güneşten korunmanıza yardımcı olur. Hava sıcaklığının yüksek olduğu saatlerde dışarıda olmaktan kaçınmak iyi bir yöntemdir.

Eskişehir'de 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların, gerekli önlemleri alması önemli. Sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmek için dikkatli olmakta fayda var.