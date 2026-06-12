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Eskişehir Hava Durumu! 12 Haziran Cuma Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 12 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu oldukça güzel. Güneşli gün, 27 ile 29 derece arasında sıcaklık sunuyor. Düşük nem oranı ve hafif rüzgar, açık hava etkinlikleri için ideal koşullar yaratıyor. Şehirde yürüyüş yaparak tarihi ve kültürel zenginliklerin keyfini çıkarabilirsiniz. Ancak, önümüzdeki günlerde hava değişkenlik gösterecek. Sağanak yağışlar için hazırlıklı olmalısınız.

Eskişehir Hava Durumu! 12 Haziran Cuma Eskişehir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 12 Haziran 2026 Cuma günü, Eskişehir'de hava durumu keyifli. Hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 27 ile 29 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı düşük. Bu, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal koşullar sunuyor.

Bu güzel havadan faydalanarak açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Eskişehir'in tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek için yürüyüş yapabilirsiniz. Şehir parklarında piknik yapmanız da mümkün. Güneş koruyucu ürünler kullanmayı unutmayın. Bol su içmeyi de ihmal etmeyin.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Cumartesi günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 23 ile 25 derece arasında olacak. Pazar günü hava daha serin ve yağışlı olacak. Sıcaklıklar 21 ile 23 derece arasında değişecek. Pazartesi günü ise hava güneşli ve sıcak olacak. Sıcaklıklar 26 ile 28 derece arasında olacak.

Değişken hava koşullarına hazırlıklı olmalısınız. Özellikle yağışlı günlerde yanınızda şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Su geçirmez bir ceket de işe yarar. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücudunuzu korumanız önemli. Kat kat giyinmeyi unutmayın. Hava durumunu düzenli kontrol etmelisiniz.

12 Haziran Cuma günü Eskişehir'de hava durumu oldukça güzel. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün. Ancak, önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmamalısınız. Buna göre hazırlıklı olmak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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