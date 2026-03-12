Eskişehir Hava Durumu! 12 Mart Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Mart 2026 Perşembe günü, Eskişehir'de hava durumu keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 13 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 3 dereceye düşecek. Rüzgarlar hafif esiyor. Değişken yönlerden gelecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Mart Cuma günü, hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar yine 13 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 0 derece civarına düşecek. 14 Mart Cumartesi günü, yer yer bulutlu hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 14 derece civarına yükselecek. Gece sıcaklık da 0 derece civarında kalacak.

15 Mart Pazar günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 13 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık -2 dereceye kadar düşecek.

Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için bu fırsatı kullanmalısınız. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini unutmamak gerekiyor. Özellikle bu saatlerde sıcak tutacak bir kat giysi giymeniz faydalı olacaktır. Rüzgarların hafif olacağı tahmin ediliyor. Bu durum açık hava etkinliklerini daha da keyifli hale getiriyor.

Hava durumu Eskişehir'de elverişli olacak. Açık hava etkinlikleri için güzel bir dönemdesiniz. Sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan giysiler giymeyi ihmal etmeyin. Bu, deneyiminizi daha konforlu hale getirecektir.