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Eskişehir Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün Eskişehir'de hava durumu oldukça keyifli. 13 Ağustos'ta bol güneş ışığı ve sıcaklıklar 30 derece civarında olacak. Gece serinliği ise 17-18 derece arasında seyredecek. Ancak, 14 Ağustos'ta gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 28 dereceyi geçmeyecek. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için şemsiye ve su geçirmez ceket bulundurmak önemli. 15 ve 16 Ağustos'ta da sağanak yağış riski bulunuyor.

Eskişehir Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 13 Ağustos 2026 Perşembe, Eskişehir'de hava durumu keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 30 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 17 ile 18 derece arasında seyredecek. Bu durum, akşam serinliğini sevenler için ideal bir ortam sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 14 Ağustos Cuma günü bölgede sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca, gök gürültülü sağanak yağış riski de var. Sıcaklık gündüz 28 derece civarında, geceleri ise 14 ile 15 derece arasında olacak. 15 ve 16 Ağustos günlerinde de bölge bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Gündüz sıcaklıkları bu günlerde 25 ile 26 derece, gece sıcaklıkları ise 14 ile 15 derece civarında olacak.

Bu değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli. Özellikle 14 Ağustos Cuma günü için yanınızda bir şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Su geçirmez bir ceket de almayı unutmayın. Ani hava değişimlerine karşı vücudu korumak için kat kat giyinmek iyi bir seçenektir. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek de akıllıca olacaktır. Böylece hem gündüz hem de akşam serinliğinden rahatça faydalanabilirsiniz.

Sonuç olarak, 13 Ağustos Perşembe günü Eskişehir'de hava durumu güzel olacak. Ancak, önümüzdeki günlerde beklenen yağışlara hazırlıklı olmak önemlidir. Sağlığınız ve konforunuz açısından dikkatli olmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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