Eskişehir Hava Durumu! 13 Aralık Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Aralık 2025 Cumartesi, Eskişehir'de hava durumu kısmen güneşli ve serin geçecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 8 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 0 dereceye düşecek. Nem oranı %94 seviyelerinde bulunacak. Rüzgar hızı 5.4 km/saat civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:07, gün batımı saati ise 17:33 olarak belirlenmiştir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 14 Aralık Pazar günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. 15 Aralık Pazartesi günü de bulutlu ve güneşli geçmesi öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 7-8 derece arasında olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 0-1 derece civarında seyredecek. 16 Aralık Salı günü bol güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 7 derece civarında kalacak. Gece ise sıcaklık -4 dereceye düşecek.

Bu serin ve soğuk hava koşullarında dikkatli olunmalı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler tercih edilmeli. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Bu, olası sisli veya buzlanma gibi durumlara karşı hazırlıklı olmanıza katkıda bulunur. Gün içinde güneşli saatleri değerlendirmek, açık hava aktiviteleri için faydalı olacaktır.