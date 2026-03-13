Eskişehir Hava Durumu! 13 Mart Cuma Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Mart 2026 Cuma, Eskişehir'de hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 13 derece civarında tahmin ediliyor. Gece ise 0 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzey-batı yönünden hafif hızla esecek.

14 Mart Cumartesi günü hava daha bulutlu görünüyor. Sıcaklık 13 ile 1 derece arasında değişecek. 15 Mart Pazar günü bulutların arasından güneşin çıkması bekleniyor. Sıcaklık 12 ile -1 derece arasında olacak. 16 Mart Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 12 ile -3 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. Gündüzleri hafif rüzgarlar ve güneşli hava var. Açık hava etkinlikleri için bu durum uygun koşullar sunuyor. Ancak sabah ve akşam dikkat edilmesi gerekiyor. Sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecektir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun dönemdesiniz. Ayrıca, sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan giysiler almayı unutmayın. Hava değişimlerinin etkilerine karşı hazırlıklı olmak her zaman önemlidir.