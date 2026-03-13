Ordu’da uyuşturucu operasyonlarında 4 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yaptıkları çalışmalarda 161 gram sentetik kannabinoid, 57 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 12 adet sentetik ecza, 1 gram esrar, 3 gram metamfetamin ve 1 gram kokain ele geçirildi. Çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır