Eskişehir Hava Durumu! 13 Şubat Cuma Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 13 Şubat 2026 tarihinde hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklık 9-10 dereceye ulaşırken, akşam saatlerinde bu değer 3-5 derece düşecek. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 21 kilometre hızla esecek. Zeminlerin ıslak olması nedeniyle kayma riski bulunuyor. Hazırlıklı olmak, şemsiye veya yağmurluk bulundurmak önem taşıyor. Önümüzdeki günler için hava koşulları değişecek.

Seray Yalçın

Bugün, 13 Şubat 2026 Cuma günü, Eskişehir'de hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 9 - 10 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 - 5 derece düşecek. Rüzgar, güneydoğu yönünden saatte 21 kilometre hızla esecek.

Bu hava koşullarında dikkatli olunmalı. Sabah ve akşam saatlerinde zeminler ıslak olacak. Kayma riski bulunuyor. Şemsiye bulundurmak faydalı. Hafif yağmurlu hava nedeniyle hazırlıklı olmak önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Cumartesi, 14 Şubat 2026, hava bulutlu ve güneşli. Sıcaklık 10 - 11 derece aralığında olacak. Pazar, 15 Şubat 2026, hava yer yer bulutlu. Ardından güneş görülecek. Sıcaklık 16 - 18 derece civarında olacak. Pazartesi, 16 Şubat 2026, hava yer yer güneşli. Ardından bulutlanma bekleniyor. Sıcaklık 13 - 16 derece arasında olacak.

Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar nedeniyle kat kat giyinmek önemli. Hava koşullarına uygun kıyafet seçimi vücut ısısını korur. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yanınızda yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı.

Eskişehir’de 13 Şubat 2026 Cuma günü hafif yağmurlu ve bulutlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları da değişecek. Güncel hava durumu tahminlerini takip edin. Planlarınızı bu tahminlere göre yapın. Gerekli önlemleri almayı unutmayın.

