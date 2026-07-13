Eskişehir Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Temmuz 2026, Eskişehir'de hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 15 dereceye düşmesi bekleniyor. Hava genellikle açık ve güneşli olacak. Bu, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün sunuyor.

Rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönlerinden esiyor. Hızı saatte 20 ila 50 kilometre arasında değişecek. Özellikle açık alanlarda vakit geçireceklerin rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmaları faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Temmuz Salı günü sıcaklık 27 derece civarında olacak. 15 Temmuz Çarşamba günü ise sıcaklık 29 dereceye yükselebilir. Her iki gün de hava açık ve güneşli görünüyor.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Rüzgarın zaman zaman kuvvetli esebileceğini unutmamak önemlidir. Açık alanlarda vakit geçireceklerin rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmaları faydalı olacaktır.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava durumu oldukça elverişli olacak. Güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Ancak, rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmanızda fayda var.