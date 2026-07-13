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Eskişehir Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 13 Temmuz 2026 tarihinde hava durumu oldukça keyifli geçiyor. Gündüz sıcaklık 30 derece, gece ise 15 derece olarak tahmin ediliyor. Genellikle açık ve güneşli bir hava hakim. Rüzgar kuzeyin etkisiyle saatte 20 ila 50 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günler de benzer hava koşullarını sunacak. Açık hava etkinlikleri planlamak için ideal bir dönemdesiniz. Ancak rüzgarın gücünü dikkate almayı unutmamalısınız.

Eskişehir Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 13 Temmuz 2026, Eskişehir'de hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 15 dereceye düşmesi bekleniyor. Hava genellikle açık ve güneşli olacak. Bu, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün sunuyor.

Rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönlerinden esiyor. Hızı saatte 20 ila 50 kilometre arasında değişecek. Özellikle açık alanlarda vakit geçireceklerin rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmaları faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Temmuz Salı günü sıcaklık 27 derece civarında olacak. 15 Temmuz Çarşamba günü ise sıcaklık 29 dereceye yükselebilir. Her iki gün de hava açık ve güneşli görünüyor.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Rüzgarın zaman zaman kuvvetli esebileceğini unutmamak önemlidir. Açık alanlarda vakit geçireceklerin rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmaları faydalı olacaktır.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava durumu oldukça elverişli olacak. Güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Ancak, rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmanızda fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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