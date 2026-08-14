Eskişehir Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Ağustos 2026 Cuma günü, Eskişehir'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Hava sıcaklıkları 15 ile 28 derece arasında değişecek. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde, 15 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklıkları 16 ile 27 derece arasında olacak. Gök gürültülü sağanak yağışların bazı bölgelerde devam etmesi tahmin ediliyor. 16 Ağustos Pazar günü hava sıcaklıkları 15 ile 24 derece arasında değişecek. Bazı yerlerde gök gürültülü sağanak yağışların sürmesi öngörülüyor. 17 Ağustos Pazartesi günü ise hava sıcaklıkları 13 ile 26 derece arasında olacak. Yine bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağını göz önünde bulundurmalısınız. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek de faydalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Uygun kıyafetler seçmek sağlığınız açısından yararlı olacaktır.