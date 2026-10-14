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Eskişehir Hava Durumu! 14 Ekim Çarşamba Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 14 Ekim 2026 tarihindeki hava durumu genel olarak 20 derece civarındadır. Güne rüzgarlı ve serin bir sabahla başlansa da gün içinde sıcaklık 21-22 dereceye yükselebilir. Açık hava etkinlikleri için uygun bir atmosfer söz konusudur. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıkların düşmesi ve havanın değişkenleşmesi bekleniyor. Dışarı çıkmadan önce uygun kıyafet seçimi yapmanız önerilmektedir.

Eskişehir Hava Durumu! 14 Ekim Çarşamba Eskişehir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Eskişehir'deki hava durumu 14 Ekim 2026 tarihinde önemli değişiklikler göstermektedir. Bugünkü sıcaklık genel olarak 20 derece civarındadır. Bu, Eskişehir'in mevsim normlarının üzerinde değildir. Hava, normal seviyelerde seyrettiğini gösteriyor. Son günlerde hafif rüzgarlar etkili oldu. Bu rüzgarlar havayı serinletiyor. Ancak, genel olarak güneşli bir gün geçirileceği tahmin ediliyor. Bugün Eskişehir'deki hava şartlarının güzel olacağını söyleyebiliriz.

Güne sabah serinlikle başladık. Saat ilerledikçe hava ısınacak. Sıcaklık 21 ile 22 dereceye kadar çıkabilir. Bu, dışarıda vakit geçirme fırsatı sunmaktadır. Özellikle açık hava etkinlikleri için uygun bir atmosfer söz konusu. Ancak gün içinde rüzgar hâlâ etkili olacak. Bu durum ufak bir üşüme hissi yaratabilir. Yanınıza hafif bir ceket almanızda fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken bir seyir izleyecek. Eskişehir'de sıcaklıkların hafif düşüş göstermesi bekleniyor. 15 Ekim'de sıcaklık 18 derece civarında olacak. 16 Ekim'de ise 17 derece civarında öngörülüyor. Bu günlerde havanın yer yer bulutlu olması planlarınızı etkileyebilir.

Alınabilecek önlemler arasında hava durumu kontrolü yapmak yer alıyor. Dışarı çıkmadan önce kıyafetlerinizi buna göre seçmelisiniz. Açık hava için hafif giyinmek yeterli olabilir. Ancak akşam saatlerinde hava soğuyacak. Ceket almayı unutmamalısınız. Ayrıca, rüzgarlı günlerde dikkatli olmalısınız. Özellikle çocuklar ve yaşlılar için bu durum önemlidir. Eskişehir'in hava durumu genel olarak güzel olsa da ani değişimlere hazırlıklı olmak faydalıdır.

Bugünkü hava durumu hakkında konuşmak gerekirse, güneşli ve hoş bir gün geçiriyoruz. Önümüzdeki günlerde hava durumu daha serin ve değişken hale gelecektir. Havanın olumsuz etkilerinden kaçınmak için dikkatli planlamalar yapmak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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