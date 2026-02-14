HABER

Eskişehir Hava Durumu! 14 Şubat Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 14 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu bulutlu ve yer yer sağanak yağmur ile geçecek. Gün içinde hava sıcaklığı 10 ile 11 derece arasında olacakken, gece sıcaklıkları 4 ile 5 derece dolaylarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde ise hava durumu değişecek ve 15 Şubat'ta güneşli günler bekleniyor. Yağmurlu havalar için hazırlıklı olmak, planlarınızı kolaylaştıracaktır.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 14 Şubat 2026 Cumartesi, Eskişehir'de hava durumu genel olarak bulutlu. Yer yer sağanak yağmur bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 10 ile 11 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 4 ile 5 derece arasında tahmin ediliyor. Nem oranı %67 olarak öngörülüyor. Rüzgar hızı 7.7 km/s olarak hesaplandı. Gün doğumu saati 07:48, gün batımı saati ise 18:29.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Eskişehir'de değişecek. 15 Şubat 2026 Pazar günü hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 16 ile 17 derece arasında seyredecek. 16 Şubat 2026 Pazartesi günü hava bulutlu olacak. Sıcaklık ise 14 ile 16 derece arasında beklenecek. 17 Şubat 2026 Salı günü yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklık 10 ile 11 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yağmurlu günlerde şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Sıcaklıkların 10 ile 16 derece arasında değişmesi nedeniyle kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Ani hava değişimlerine karşı da tedbirli olmak gereklidir. Yanınızda yağmurluk veya şemsiye bulundurmak olaylara karşı sizi hazırlıklı kılar.

Eskişehir'de 14 Şubat 2026 Cumartesi günü bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak, planlarınızı daha rahat yapmanıza yardımcı olacaktır.

