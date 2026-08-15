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Eskişehir Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 15 Ağustos 2026 Cumartesi hava durumu güneşli geçiyor. Gündüz sıcaklık 27-29 derece olurken, gece 15-16 derece arasında hissedilecek. Bu şartlar, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunuyor. Önümüzdeki günlerde, 16 Ağustos'ta gök gürültülü sağanak yağış olasılığı bulunuyor. Hava durumu değişikliklerine hazırlıklı olmak, dışarı çıkmadan önce güncel verileri kontrol etmek faydalı olacak.

Eskişehir Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 15 Ağustos 2026 Cumartesi, Eskişehir'de hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27 - 29 derece civarında. Hava genellikle güneşli olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 15 - 16 derece arasında seyredecek. Bu durum akşamları hafif serinlik hissi yaratacak.

Eskişehir’in hava durumu bu dönem karasal iklim özelliklerini yansıtıyor. Gündüzleri sıcak, geceleri ise serin geçiyor. Bu günlerde açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam oluşuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Ağustos Pazar günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 26 - 27 derece, gece ise 14 - 15 derece civarında olacak. 17 Ağustos Pazartesi günü hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüz 27 - 28 derece, gece ise 13 - 14 derece arasında değişecek. 18 Ağustos Salı günü ise gündüz hava sıcaklığı 29 - 30 derece, gece 14 - 15 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalıdır. Özellikle 16 Ağustos'taki olası yağış planları etkileyebilir. Dışarı çıkmadan önce güncel hava durumunu kontrol etmek akıllıca olacaktır. Gerekirse uygun kıyafet veya şemsiye almak iyi bir fikirdir.

Sonuç olarak, Eskişehir’de 15 Ağustos 2026 Cumartesi hava durumu açık hava etkinlikleri için elverişli. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecek. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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