Eskişehir Hava Durumu! 15 Nisan Çarşamba Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Nisan 2026 Çarşamba günü, Eskişehir'de hava durumu parçalı bulutlu. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 20 - 22 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 7 - 9 derece arasında seyredecek. Rüzgar güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette esecek. Bu hava koşulları, Eskişehir'de bahar havasının etkisini artıracak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 16 Nisan Perşembe günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 20 - 22 derece olacak. Gece ise sıcaklık 9 - 11 derece civarında kalacak. 17 Nisan Cuma günü muhtemel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Gündüz sıcaklıkları yine 20 - 22 derece olacak. Gece sıcaklıkları 9 - 11 derece arasında değişecek. 18 Nisan Cumartesi günü yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 10 - 12 dereceye düşecek. Gece ise sıcaklık 2 - 4 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalıdır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması gerekir. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirilmelidir.