Eskişehir Hava Durumu! 16 Nisan Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün 16 Nisan 2026 Perşembe. Eskişehir'de havanın mevsim normallerine uygun şekilde değişkenlik göstermesi bekleniyor. Gündüz hava sıcaklığı 20 derece civarında olacak. Gece 9-10 derece arasında bir sıcaklık bekleniyor. Hava genellikle parçalı bulutlu. Yer yer sağanak yağışlar görülecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 17 Nisan Cuma günü sıcaklık 19-22 derece arasında olacak. Orta şiddetli yağmur etkili olacak. 18 Nisan Cumartesi günü sıcaklık 13-14 derece civarında kalacak. Yağmur ve çisenti şeklinde yağışlar görülecek. 19 Nisan Pazar günü hava sıcaklığı 10-11 derece arasında tahmin ediliyor. Kısmen güneşli bir havanın hakim olması bekleniyor.

Bu dönemde ani sıcaklık değişimlerine hazırlıklı olmalısınız. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkları dikkat edilmesi gereken bir konu. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerekirse üzerinize bir kat ekleyebilirsiniz. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmalısınız. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde uygun kıyafetler tercih etmek önemlidir. Rüzgarın etkisini azaltmak konforunuzu artırır.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava değişken olacak. Güncel hava tahminlerini takip etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı buna göre yapmalısınız. Gerekli önlemleri almak, olumsuz hava koşullarından etkilenmenizi önler.