HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir Hava Durumu! 16 Ocak Cuma Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 16 Ocak 2026 tarihinde hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Sıcaklık 0 ile 7 derece arasında değişecekken, hissedilen sıcaklık -2 dereceye kadar düşecek. Takip eden günlerde de hava soğuk kalacak, sıcaklık -2 ile 3 derece arasında değişim gösterecek. Rüzgar hızı 8 km/saat ile 16 km/saat arasında olacak. Dışarıda dikkatli olunmalı, kalın giysiler tercih edilmeli ve buzlanma riskine karşı önlemler alınmalıdır.

Eskişehir Hava Durumu! 16 Ocak Cuma Eskişehir hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Bugün, 16 Ocak 2026 Cuma günü, Eskişehir'de hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 0 ile 7 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 0 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık ise -2 dereceye kadar düşecek. Gündüz sıcaklık 5 derece civarına ulaşacak. Ancak hissedilen sıcaklık 1 derece olarak hissedilecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık -1 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 1 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık tekrar -2 dereceye kadar düşecek. Nem oranı %93 civarında olacak. Rüzgar hızı 8 km/saat civarında olacak. Gün doğumu 08:17, gün batımı ise 17:57 olarak bekleniyor.

17 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu yine soğuk ve bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları -2 ile 3 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık -2 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık -8 dereceye kadar düşecek. Gündüz sıcaklık 1 derece civarına ulaşıyor. Fakat hissedilen sıcaklık -4 derece olarak hissedilecek. Akşam saatlerinde sıcaklık -2 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık -7 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık -3 derece civarında olacak. Bu saatte hissedilen sıcaklık -7 dereceye kadar düşecek. Nem oranı %82 civarında olacak. Rüzgar hızı 16 km/saat civarında olacak. Gün doğumu 08:17, gün batımı ise 17:57 olarak bekleniyor.

18 Ocak 2026 Pazar günü hava durumunda yine soğuk etkileri görülecek. Hava sıcaklıkları -1 ile 2 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık -1 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık -4 dereceye kadar düşecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 2 derece civarına ulaşacak. Ancak hissedilen sıcaklık -3 derece olarak hissedilecek. Akşam saatlerinde sıcaklık -2 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık -7 dereceye düşecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık -3 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık bu saatte -7 dereceye kadar düşecek. Nem oranı %76 civarında olacak. Rüzgar hızı 14 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 08:17, gün batımı saati ise 17:57 olarak bekleniyor.

19 Ocak 2026 Pazartesi günü hava sıcaklıkları -1 ile 2 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık -1 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık -4 dereceye kadar düşecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 2 derece civarına ulaşacak. Fakat hissedilen sıcaklık -3 derece olarak hissedilecek. Akşam saatlerinde sıcaklık -2 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık -7 dereceye düşecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık -3 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık -7 dereceye kadar düşecek. Nem oranı %76 civarında olacak. Rüzgar hızı 14 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 08:17, gün batımı saati ise 17:57 olarak bekleniyor.

Soğuk ve bulutlu hava koşullarında dışarı çıkarken dikkatli olmalısınız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler giymek önemlidir. Rüzgar hissedilen sıcaklıkları daha da düşürebilir. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Dışarıda uzun süre kalacaksanız kapalı alanlara ara sıra girmek iyi bir fikir olabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmelidir. Yolculuk yaparken araç kayma riskine dikkat etmelisiniz. Gerekirse toplu taşıma araçlarını tercih etmelisiniz. Hava koşullarına uygun giyinerek ve gerekli önlemleri alarak soğuk günleri daha rahat geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Machado Trump ile görüştü: "Nobel Barış Ödülü'nü takdim ettim"Machado Trump ile görüştü: "Nobel Barış Ödülü'nü takdim ettim"
Trump duyurdu: Gazze'yi yönetecek 'Barış Kurulu' üyeleri belirlendiTrump duyurdu: Gazze'yi yönetecek 'Barış Kurulu' üyeleri belirlendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan gece yarısı 'hava sahası' hamlesi! Önce yasaklandı sonra serbest bırakıldı

İran'dan gece yarısı 'hava sahası' hamlesi! Önce yasaklandı sonra serbest bırakıldı

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Fas, Nijerya'yı penaltılarla devirdi! En-Nesyri attı, Osimhen'in takımı yıkıldı!

Fas, Nijerya'yı penaltılarla devirdi! En-Nesyri attı, Osimhen'in takımı yıkıldı!

Halit Ergenç ticarete atıldı! 2 ton sattı

Halit Ergenç ticarete atıldı! 2 ton sattı

Boş yere başvurana hapis cezası gelecek!

Boş yere başvurana hapis cezası gelecek!

Akaryakıt almaya bugün mutlaka gidin! Okkalı zam gelecek

Akaryakıt almaya bugün mutlaka gidin! Okkalı zam gelecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.