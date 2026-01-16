Eskişehir Hava Durumu! 16 Ocak Cuma Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Ocak 2026 Cuma günü, Eskişehir'de hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 0 ile 7 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 0 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık ise -2 dereceye kadar düşecek. Gündüz sıcaklık 5 derece civarına ulaşacak. Ancak hissedilen sıcaklık 1 derece olarak hissedilecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık -1 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 1 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık tekrar -2 dereceye kadar düşecek. Nem oranı %93 civarında olacak. Rüzgar hızı 8 km/saat civarında olacak. Gün doğumu 08:17, gün batımı ise 17:57 olarak bekleniyor.

17 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu yine soğuk ve bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları -2 ile 3 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık -2 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık -8 dereceye kadar düşecek. Gündüz sıcaklık 1 derece civarına ulaşıyor. Fakat hissedilen sıcaklık -4 derece olarak hissedilecek. Akşam saatlerinde sıcaklık -2 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık -7 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık -3 derece civarında olacak. Bu saatte hissedilen sıcaklık -7 dereceye kadar düşecek. Nem oranı %82 civarında olacak. Rüzgar hızı 16 km/saat civarında olacak. Gün doğumu 08:17, gün batımı ise 17:57 olarak bekleniyor.

18 Ocak 2026 Pazar günü hava durumunda yine soğuk etkileri görülecek. Hava sıcaklıkları -1 ile 2 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık -1 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık -4 dereceye kadar düşecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 2 derece civarına ulaşacak. Ancak hissedilen sıcaklık -3 derece olarak hissedilecek. Akşam saatlerinde sıcaklık -2 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık -7 dereceye düşecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık -3 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık bu saatte -7 dereceye kadar düşecek. Nem oranı %76 civarında olacak. Rüzgar hızı 14 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 08:17, gün batımı saati ise 17:57 olarak bekleniyor.

19 Ocak 2026 Pazartesi günü hava sıcaklıkları -1 ile 2 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık -1 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık -4 dereceye kadar düşecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 2 derece civarına ulaşacak. Fakat hissedilen sıcaklık -3 derece olarak hissedilecek. Akşam saatlerinde sıcaklık -2 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık -7 dereceye düşecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık -3 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık -7 dereceye kadar düşecek. Nem oranı %76 civarında olacak. Rüzgar hızı 14 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 08:17, gün batımı saati ise 17:57 olarak bekleniyor.

Soğuk ve bulutlu hava koşullarında dışarı çıkarken dikkatli olmalısınız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler giymek önemlidir. Rüzgar hissedilen sıcaklıkları daha da düşürebilir. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Dışarıda uzun süre kalacaksanız kapalı alanlara ara sıra girmek iyi bir fikir olabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmelidir. Yolculuk yaparken araç kayma riskine dikkat etmelisiniz. Gerekirse toplu taşıma araçlarını tercih etmelisiniz. Hava koşullarına uygun giyinerek ve gerekli önlemleri alarak soğuk günleri daha rahat geçirebilirsiniz.