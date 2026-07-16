Eskişehir Hava Durumu! 16 Temmuz Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu oldukça keyifli. Bugün hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 30 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 13 dereceye kadar düşecek. Nem oranı %51 civarında. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte yaklaşık 27 kilometre hızla esecek. Yağış ihtimali %2 seviyelerinde. Yani yağış beklenmiyor.

Bu güzel hava koşulları, Eskişehir'de açık hava etkinlikleri için idealdir. Şehirdeki parklar, kafeler ve yürüyüş yolları cazip mekanlar sunuyor. Sıcak yaz gününde keyifli vakit geçirmek isteyenler için tercih edilebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 17 Temmuz Cuma günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 29 derece civarında seyredecek. 18 Temmuz Cumartesi günü sıcaklıklar 30 dereceye ulaşacak. Hava yine güneşli olacak. 19 Temmuz Pazar günü sıcaklıklar 33 dereceye kadar çıkacak. Hava tamamen güneşli olacak.

Bu sıcak günlerde dışarıda vakit geçirirken bol su içmek önemli. Özellikle öğle saatlerinde güneşten korunmak faydalı olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlarken, gölgelik alanlar tercih edilmelidir. Hafif ve açık renkli giysiler giymek rahatlık sağlayacaktır.

Eskişehir'de bugünkü hava durumu ve önümüzdeki günlerin tahmini, açık hava etkinlikleri için elverişlidir. Sıcak günlerde gerekli önlemleri alarak keyifli vakit geçirebilirsiniz.