HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir Hava Durumu! 16 Temmuz Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 16 Temmuz 2026 günü hava, güneşli ve parçalı bulutlu bir görünüm sergiliyor. Gündüz sıcaklık 30 dereceye kadar çıkarken, gece ise 13 dereceye düşecek. Nem oranı %51 seviyelerinde yer alıyor. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 27 kilometre hızla esecek. Yağış ihtimali ise %2 ile oldukça düşük. Bu güzel hava koşulları, açık hava etkinlikleri için ideal bir seçenek sunuyor. Sıcak yaz gününde şehirde keyifli zaman geçirmek mümkün.

Eskişehir Hava Durumu! 16 Temmuz Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Eskişehir'de, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu oldukça keyifli. Bugün hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 30 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 13 dereceye kadar düşecek. Nem oranı %51 civarında. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte yaklaşık 27 kilometre hızla esecek. Yağış ihtimali %2 seviyelerinde. Yani yağış beklenmiyor.

Bu güzel hava koşulları, Eskişehir'de açık hava etkinlikleri için idealdir. Şehirdeki parklar, kafeler ve yürüyüş yolları cazip mekanlar sunuyor. Sıcak yaz gününde keyifli vakit geçirmek isteyenler için tercih edilebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 17 Temmuz Cuma günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 29 derece civarında seyredecek. 18 Temmuz Cumartesi günü sıcaklıklar 30 dereceye ulaşacak. Hava yine güneşli olacak. 19 Temmuz Pazar günü sıcaklıklar 33 dereceye kadar çıkacak. Hava tamamen güneşli olacak.

Bu sıcak günlerde dışarıda vakit geçirirken bol su içmek önemli. Özellikle öğle saatlerinde güneşten korunmak faydalı olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlarken, gölgelik alanlar tercih edilmelidir. Hafif ve açık renkli giysiler giymek rahatlık sağlayacaktır.

Eskişehir'de bugünkü hava durumu ve önümüzdeki günlerin tahmini, açık hava etkinlikleri için elverişlidir. Sıcak günlerde gerekli önlemleri alarak keyifli vakit geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy gözaltına alındı!İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy gözaltına alındı!
Çift katlı yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı varÇift katlı yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa kabusu yaşıyor! Su kullanımına kısıtlama getirildi

Avrupa kabusu yaşıyor! Su kullanımına kısıtlama getirildi

Kritik ismin ifadesi ortaya çıktı! "Haluk Levent beni yaktı"

Kritik ismin ifadesi ortaya çıktı! "Haluk Levent beni yaktı"

90+2'de gelen büyük yıkım! Arjantin, İngiltere'yi devirdi

90+2'de gelen büyük yıkım! Arjantin, İngiltere'yi devirdi

Başına keşan takıp poz verdi! Sosyal medya onu konuştu

Başına keşan takıp poz verdi! Sosyal medya onu konuştu

Nissan çok satan modelini üretimden kaldırıyor

Nissan çok satan modelini üretimden kaldırıyor

Depozito iade makinesinin içi görüntülendi: İşte atılan şişeler

Depozito iade makinesinin içi görüntülendi: İşte atılan şişeler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.