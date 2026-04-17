Eskişehir Hava Durumu! 17 Nisan Cuma Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Nisan 2026 Cuma günü, Eskişehir'de hava durumu şöyle. Hafif yağmur ve artan bulutlar var. Sıcaklık 21 derece civarında. Gündüz saatlerinde sıcaklık 21 - 22 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 - 11 dereceye düşecek. Bu değişken sıcaklıklar, sabah ve akşam saatlerinde serin havaya hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? 18 Nisan Cumartesi günü yağmurlu ve çisenti şeklinde bir hava bekleniyor. Sıcaklık 12 - 13 derece civarında olacak. 19 Nisan Pazar günü zaman zaman yağmur ve çisenti görülecek. Sıcaklıklar 10 - 11 derece civarında kalacak. 20 Nisan Pazartesi günü ise daha sıcak bir hava bekleniyor. Sıcaklık 13 - 14 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişkenliğe dikkat etmek gerekiyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşüyor. Kat kat giyinmek faydalı olabilir. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmanızda yarar var. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar giyinmek iyi bir tercih. Şemsiye taşımak da ıslanmaktan koruyacaktır.

Eskişehir'de 17 Nisan Cuma günü hafif yağmur ve artan bulutlar bekleniyor. Sıcaklık 21 derece civarında olacak. Önümüzdeki günlerde yağmurlu ve daha sıcak hava koşulları öngörülüyor. Hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Hazırlıklı olmak, konforlu bir hafta sonu geçirmenizi sağlayacaktır.