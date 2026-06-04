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Xiaomi 18'in ekran ve batarya detayları sızdı: Peki neler var?

Eylül ayında tanıtılması beklenen Xiaomi 18 serisine dair yeni detaylar paylaşıldı. Yeni detaylar arasında ekran ve batarya özelliklerine dair iddialar da var.

Xiaomi 18'in ekran ve batarya detayları sızdı: Peki neler var?
Enes Çırtlık

Xiaomi'nin, Xiaomi 18 serisini yeni nesil Snapdragon 8 Elite Gen 6 amiral gemisi yongasından güç alan dünyanın ilk akıllı telefonları olarak Eylül ayında tanıtması bekleniyor. Xiaomi 18 özellikleri şimdiden merak edilmeye başlanmışken, tanınmış sızıntı kaynağı Digital Chat Station (DCS), Weibo'da paylaştığı bir notla seriye dair önemli detayları gün yüzüne çıkardı.

İDDİAYA GÖRE XIAOMI 18'İN EKRANI BÖYLE OLACAK

DCS'nin yeni paylaşımına göre Xiaomi 18 serisi, yaklaşık 6,4 inç ekrana sahip kompakt bir amiral gemisi modeli içerecek. GizmoChina'da yer alan habere göre, sızıntı kaynağı, ekranın birçok kullanıcının orta boy olarak değerlendirdiği bir ölçüye yakın olacağını; 19.5:9 en boy oranı, geniş yarıçaplı köşeler, son derece ince ve simetrik çerçeveler ile düz panel tasarımına sahip olacağını öne sürdü. Ekranın ayrıca daha net görüntüler için efektif 2K çözünürlük sunacağı belirtilenler arasında.

DCS ayrıca Xiaomi 18 Pro serisinin kendine özel yeni bir ekran teknolojisini ilk kez kullanacağını da aktardı.

VE BATARYA...

Yeni serinin, geliştirilmiş ekranın yanı sıra görüntüleme, batarya teknolojisi ve genel donanım tarafında da kayda değer iyileştirmeler getireceği belirtiliyor. Sızıntı kaynağı, öne çıkan yükseltmeler arasında çift 200 megapiksel kamera ve silikon-karbon batarya teknolojisinin kullanımını özellikle vurguladı.

Yorumlarda batarya kapasitesi sorulduğunda DCS, bataryanın "7" rakamıyla başlayacağını söyledi; bu da büyük olasılıkla 7.000 mAh aralığında bir kapasiteye işaret ediyor. Kesin bir değer açıklanmasa da sızıntı kaynağı, batarya ömrünün çoğu kullanıcı için fazlasıyla yeterli olacağını ima etti.

Söz konusu bataryanın hem standart Xiaomi 18'e hem de benzer boyutta bir ekrana sahip olması beklenen Pro modeline güç vermesi muhtemel görünüyor.

XIAOMI 18 PRO MAX'İN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

İddialara göre, Xiaomi 18 Pro Max, serideki üç model arasındaki en büyük model olacak ve 6,9 inç 2K OLED ekran barındıracak. Cihazın donanım tarafında Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro yongası ve 8.500 mAh batarya yer alabileceği söylenirken, diğer raporlar ise Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max'in, önceki nesle benzer biçimde bir arka ekran taşımaya devam edebileceğini ortaya koyuyor. Ancak bu kez arka ekranın öncekine kıyasla çok daha işlevsel hale geleceği ifade ediliyor.

Ayrıca sızıntı kaynağı Smart Pikachu'dan gelen güncel bir paylaşıma göre Xiaomi, yalnızca Xiaomi 18 Pro modellerinde değil, şimdilik sızıntılarda Xiaomi 18 Fold adıyla anılan yeni katlanabilir telefonunun kapak ekranında da ikincil ekranlar için yapay zeka destekli masaüstü deneyimlerini değerlendiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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