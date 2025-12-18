HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de hava durumu, 18 Aralık 2025 Perşembe günü soğuk ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 7 derece, gece ise 0 derece olması bekleniyor. Rüzgar doğudan hafif esecek. Önümüzdeki günlerde ise hava bulutlu olacak ve sıcaklık 8-9 derece arasında değişecek. Dışarıda dikkat edilmesi gereken hususlar arasında kalın kıyafet giymek, araç kullanırken dikkatli olmak ve kronik rahatsızlığı olanların uzun süre dışarıda kalmaması yer alıyor.

Eskişehir Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Bugün, 18 Aralık 2025 Perşembe günü, Eskişehir'de hava durumu soğuk ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 0 derece civarına düşecek. Rüzgarın doğu yönünden hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı %55 ile %89 arasında değişecek. Gün doğumu saati 08:13 olarak tahmin ediliyor. Gün batımı saati ise 17:35'te olacak.

Önümüzdeki günlerde Eskişehir'de hava durumu soğuk ve bulutlu geçecek. 19 Aralık Cuma günü hava sıcaklığının 9 derece olacağı tahmin ediliyor. 20 Aralık Cumartesi günü sıcaklığın 8 derece civarında olması öngörülüyor. 21 Aralık Pazar günü de 8 derece bekleniyor. Rüzgar yine doğu yönünden hafif esecek. Nem oranı %59 ile %86 arasında değişecek.

Soğuk ve bulutlu hava koşullarında dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın kıyafetler giyilmelidir. Su geçirmez giysiler de ideal olacaktır. Araç kullanırken yolda buzlanma ve kaygan zeminlere karşı tedbir alınmalıdır. Hız limitlerine uyulması önemlidir. Takip mesafesi korunmalıdır. Araçların kış lastikleri kontrol edilmelidir. Gerekirse lastikler değiştirilmelidir. Bu durum güvenlik açısından kritik öneme sahiptir.

Soğuk havalarda, kronik rahatsızlığı olan bireylerin uzun süre dışarıda kalmamaları önerilir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli beslenilmelidir. Yeterli sıvı alımına dikkat edilmelidir. Isınma sistemlerinin düzenli kontrolleri yapılmalıdır. Bu, olası arızaların önüne geçecektir. Su borularının donma riskine karşı iyi bir şekilde yalıtılması önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Önce parti, sonra ekran! 9 gün sonra başlamışÖnce parti, sonra ekran! 9 gün sonra başlamış
Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş için yakalama kararı!Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş için yakalama kararı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.