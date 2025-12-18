Eskişehir Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Aralık 2025 Perşembe günü, Eskişehir'de hava durumu soğuk ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 0 derece civarına düşecek. Rüzgarın doğu yönünden hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı %55 ile %89 arasında değişecek. Gün doğumu saati 08:13 olarak tahmin ediliyor. Gün batımı saati ise 17:35'te olacak.

Önümüzdeki günlerde Eskişehir'de hava durumu soğuk ve bulutlu geçecek. 19 Aralık Cuma günü hava sıcaklığının 9 derece olacağı tahmin ediliyor. 20 Aralık Cumartesi günü sıcaklığın 8 derece civarında olması öngörülüyor. 21 Aralık Pazar günü de 8 derece bekleniyor. Rüzgar yine doğu yönünden hafif esecek. Nem oranı %59 ile %86 arasında değişecek.

Soğuk ve bulutlu hava koşullarında dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın kıyafetler giyilmelidir. Su geçirmez giysiler de ideal olacaktır. Araç kullanırken yolda buzlanma ve kaygan zeminlere karşı tedbir alınmalıdır. Hız limitlerine uyulması önemlidir. Takip mesafesi korunmalıdır. Araçların kış lastikleri kontrol edilmelidir. Gerekirse lastikler değiştirilmelidir. Bu durum güvenlik açısından kritik öneme sahiptir.

Soğuk havalarda, kronik rahatsızlığı olan bireylerin uzun süre dışarıda kalmamaları önerilir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli beslenilmelidir. Yeterli sıvı alımına dikkat edilmelidir. Isınma sistemlerinin düzenli kontrolleri yapılmalıdır. Bu, olası arızaların önüne geçecektir. Su borularının donma riskine karşı iyi bir şekilde yalıtılması önemlidir.