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Eskişehir Hava Durumu! 18 Ekim Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 18 Ekim Pazar 2026 tarihinde hava durumu güneşli ve hafif kapalı bir görünüm sunuyor. Sıcaklık 20 derece civarında olup, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygundur. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklık değişiklikleri yaşanacak. Pazartesi günü 18-21 derece, Salı 17-19 derece aralığında seyredecek. Dışarıda kalırken kalın kıyafetler tercih edilmesi sağlıklı bir seçim olacaktır.

Eskişehir Hava Durumu! 18 Ekim Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Eskişehir’de 18 Ekim Pazar 2026 tarihindeki hava durumu, bölge halkının hafta sonu planlarını etkiliyor. Bugünkü hava durumu merak edenler için, Eskişehir’de güneşli ve hafif kapalı bir görünüm hâkim. Sıcaklık 20 derece civarında. Bu sıcaklık, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Gün içerisinde batıdan gelen rüzgarlar var. Rüzgar, sıcak havayı serinletiyor. Akşam saatlerine yaklaşırken sıcaklık 19 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Bu nedenle, akşam planları yapan Eskişehirlilerin yanında hafif bir ceket bulundurması faydalı olacaktır.

Bugünün hava durumu dikkat çekerken, önümüzdeki günler de önemli. Pazartesi günü biraz daha bulutlu geçecek. Sıcaklık 18 - 21 derece arasında değişecek. Salı günü, belirgin bir serinlik olacak. Sıcaklık 17 - 19 derece aralığında seyredecek. Ancak rahat olun. Çarşamba itibarıyla hava durumu yeniden canlanacak. Sıcaklıklar 19 - 22 derece civarına yükselecek. Hafif güneşli bir hava hakim olacak.

Eskişehir genelinde hava durumu değişken. Dışarıda zaman geçirenlerin dikkat etmesi gereken noktalar var. Sabah saatlerinde ve akşam serinliklerinde kalın kıyafetler tercih edilmeli. Bu tercih, üşütmeyi engeller. Gün içerisinde güneş ışınlarının virüslerin çoğalmasındaki etkisi göz önünde bulundurulmalı. Dışarıda düzenli vakit geçirmenin önemi artıyor. Maskelerinizi ve hijyen önlemlerini ihmal etmeyin.

Tüm bu detaylar bir araya geldiğinde, Eskişehir’de 18 Ekim Pazar 2026 tarihi uygun bir gün. Dışarıda vakit geçirme imkânı sunuyor. Hem caddelerde hem de park alanlarında yürüyüş yapabilirsiniz. Hava durumu sürprizler yapabilir. Gün içerisinde ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak, olumsuzluklardan koruyacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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