Eskişehir Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Haziran 2026 Perşembe. Eskişehir'de hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte 27 derece civarında. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önem taşıyor.

Önümüzdeki günlerde, 19 Haziran Cuma günü sağanak yağışlar devam edecek. Gök gürültülü sağanak yağışların da görülmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 20 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. 20 Haziran Cumartesi günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklıkların 22 derece civarında olması öngörülüyor. 21 Haziran Pazar günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıkların 25 derece civarında seyredeceği düşünülüyor.

Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için bazı önlemler almayı gerektiriyor. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek önemlidir. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, planlarınızı esnek yapmanıza yardımcı olacaktır.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerdeki hava durumu, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Hava durumunu yakından takip etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, keyifli ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.