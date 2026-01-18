HABER

Eskişehir Hava Durumu! 18 Ocak Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 18 Ocak 2026 Pazar günü soğuk hava hakim olacak. Karla karışık yağmur beklenirken, gün boyunca sıcaklık -1 ile -5 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise -6 derece civarında olacak. Önümüzdeki günlerde ılıman hava koşulları ortaya çıkacak. Buzlanma ve kaygan zeminlere karşı dikkatli olunması, kış lastikleri ile tedbir alınması öneriliyor. Dışarı çıkarken kalın giyinmeyi unutmayın.

Devrim Karadağ

Eskişehir'de 18 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu soğuk olacak. Karla karışık yağmur bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığı -1 ile -5 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise -6 derece civarında olacak. Nem oranı %83 seviyesinde. Rüzgar hızı 5.4 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:17. Gün batımı saati ise 18:02 olarak hesaplandı.

19 Ocak Pazartesi gününde hava sıcaklığı 0 ile -6 derece arasında olacak. 20 Ocak Salı günü sıcaklık 2 ile -4 derece arasında seyredecek. 21 Ocak Çarşamba günü hava sıcaklığının 2 ile -2 derece arasında olması bekleniyor. Bu tarihlerde hava genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu geçecek.

Soğuk ve karla karışık yağmur sebebiyle kalın giyinmek önem taşıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır. Yolculuk yaparken, buzlanma ve kaygan zeminlere karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Araç kullanırken lastiklerinizi kış koşullarına uygun hale getirin. Antifriz seviyesini kontrol etmek de faydalı olacaktır. Ayrıca, evde ısınma sistemlerinizin düzgün çalıştığını kontrol edin. Su borularının donmaması için gerekli tedbirleri alın.

Eskişehir'de 18 Ocak 2026 Pazar günü soğuk bir hava bekleniyor. Karla karışık yağmur görülecek. Önümüzdeki günlerde ılıman hava koşulları ortaya çıkacak. Soğuk hava şartlarına karşı hazırlıklı olmak sağlık ve güvenlik açısından önemlidir.

