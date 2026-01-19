HABER

Eskişehir Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla hava durumu soğuk ve bulutlu. Sıcaklık 0 ile -6 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık -6 ile -8 derecede seyrediyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 20 Ocak'ta güneşli bir hava bekleniyor. Ancak, 21 Ocak'ta bulutlu, 22 Ocak'ta ise yer yer sağanaklar görülecek. Buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalı. Uygun giyinmek ve ayakkabı seçimi önemli.

Taner Şahin

Bugün, 19 Ocak 2026, Eskişehir'de hava durumu soğuk ve bulutlu. Gün boyunca sıcaklık 0 ile -6 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık -6 ile -8 derece civarında olacak. Nem oranı %90 civarında. Rüzgar hızı ise 4.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:15'tir. Gün batımı 18:01 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 20 Ocak Salı günü hava açık ve güneşli. Sıcaklıklar -6 ile 2 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık -7 ile -5 derece civarında görülecek. 21 Ocak Çarşamba günü hava bulutlu olacak. Sıcaklık -7 ile 1 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık -8 ile -1 derece civarında seyredecek.

22 Ocak Perşembe günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar -1 ile 4 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık -4 ile 0 derece civarında olacaktır. Bu soğuk ve değişken hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olayı tehlikesi bulunmaktadır.

Sokaklarda yürürken kayma riski vardır. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Araç kullanmadan önce lastikler kontrol edilmelidir. Soğuk havalarda vücut ısısını korumak önemlidir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Açık hava etkinlikleri mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır.

