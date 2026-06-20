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Eskişehir Hava Durumu! 20 Haziran Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 20 Haziran 2026 tarihi, güzel bir hava durumu ile geliyor. Gündüz sıcaklığı 22 derece olacakken, gece sıcaklıkları 13 ile 14 derece arasında değişecek. Haftanın ilerleyen günlerinde, 21 Haziran'da sağanak yağışlar bekleniyor. 22 ve 23 Haziran'da ise sıcaklıklar 26 ile 28 dereceye yükselecek. Güneşli havalarda koruyucu ürünler kullanmak ve yeterince su içmek önemli. Şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın.

Eskişehir Hava Durumu! 20 Haziran Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 20 Haziran 2026 Cumartesi günü, Eskişehir'de hava durumu keyifli. Gündüz hava sıcaklığı 22 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıkları 13 ile 14 derece arasında olacak. Gün boyunca genellikle güneşli bir hava hakim. Hafif bir rüzgar da hissedilecek.

21 Haziran Pazar günü hava sıcaklıklarının 25 dereceye yükselebileceği tahmin ediliyor. Bu günde muhtemel sağanak yağışlar görülebilir. 22 Haziran Pazartesi ve 23 Haziran Salı günlerinde sıcaklıklar 26 ile 28 derece arasında olacak. Hava koşulları ise genellikle güneşli geçecek.

Özellikle 21 Haziran'da beklenen yağışlı hava nedeniyle yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Sıcak havalarda bol su içmeyi unutmayın. Hafif kıyafetler giymek de tercih edilebilir.

Eskişehir'de ilerleyen günlerde hava ılıman ve keyifli olacak gibi.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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