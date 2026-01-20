HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir Hava Durumu! 20 Ocak Salı Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 20 Ocak 2026 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olarak bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 2 derece, akşam ise 0 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklığın -4 dereceye düşmesi öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde hava kapalı ve bulutlu geçecek. Düşük sıcaklıklara karşı kalın giysiler giyilmesi, soğuk algınlığı ve gripten korunmayı destekleyecek. Hava koşullarına uygun ayakkabılar ve giysiler seçilmesi önem taşıyor.

Eskişehir Hava Durumu! 20 Ocak Salı Eskişehir hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

20 Ocak 2026 Salı günü Eskişehir'de hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 2 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklığın 0 derecede olması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık -4 dereceye düşebilir. Rüzgar doğu yönünden saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %70 civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:11, gün batımı saati 18:00 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde Eskişehir'de hava durumu değişecek. 21 Ocak Çarşamba günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 0 derece civarında, akşam ise -1 derece olacak. 22 Ocak Perşembe günü yer yer sağanak bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 4 derece civarında, akşam ise 0 derece olacak. 23 Ocak Cuma günü hava kapalı kalacak. Gündüz sıcaklığı 5 derece civarında, akşam ise 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşük olacak. Sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler giymek faydalı olacaktır. Soğuk algınlığı ve gripe karşı korunmak için bu önlemler alınmalıdır. Hava koşullarına uygun ayakkabılar seçmek kayma riskini azaltır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Hava koşullarına göre planlar yaparken güncel hava durumu raporları takip edilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye 'olmazsa olmazı' için devreye giriyor! 8 bin PKK'lı için yolun sonuTürkiye 'olmazsa olmazı' için devreye giriyor! 8 bin PKK'lı için yolun sonu
Kar yağışı bitti, don geliyor: İstanbul sabah alarmı! Sıcaklıklar artacak mı?Kar yağışı bitti, don geliyor: İstanbul sabah alarmı! Sıcaklıklar artacak mı?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.