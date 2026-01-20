Eskişehir Hava Durumu! 20 Ocak Salı Eskişehir hava durumu nasıl?

20 Ocak 2026 Salı günü Eskişehir'de hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 2 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklığın 0 derecede olması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık -4 dereceye düşebilir. Rüzgar doğu yönünden saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %70 civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:11, gün batımı saati 18:00 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde Eskişehir'de hava durumu değişecek. 21 Ocak Çarşamba günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 0 derece civarında, akşam ise -1 derece olacak. 22 Ocak Perşembe günü yer yer sağanak bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 4 derece civarında, akşam ise 0 derece olacak. 23 Ocak Cuma günü hava kapalı kalacak. Gündüz sıcaklığı 5 derece civarında, akşam ise 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşük olacak. Sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler giymek faydalı olacaktır. Soğuk algınlığı ve gripe karşı korunmak için bu önlemler alınmalıdır. Hava koşullarına uygun ayakkabılar seçmek kayma riskini azaltır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Hava koşullarına göre planlar yaparken güncel hava durumu raporları takip edilmelidir.