Eskişehir Hava Durumu! 21 Mayıs Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de, 21 Mayıs 2026 Perşembe günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün ortasında hava sıcaklığı 16 ile 18 derecede olacak. Hissedilen sıcaklığın ise 13 ile 18 derece arasında değişmesi bekleniyor. Hava kısmen güneşli olacak. Ancak, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif yağışlar görülebilir. Rüzgar batıdan saatte 12 kilometre hızla esecek.

Bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hazırlık gerektirebilir. Hafif yağış ihtimali var. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalara dikkat edilmeli. Kat kat giyinmek, gün boyunca rahat etmenize yardımcı olabilir.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde değişken olacak. 22 Mayıs Cuma günü hava sıcaklığı 18 ile 22 derece arasında olacak. Orta şiddette yağışların görülmesi bekleniyor. 23 Mayıs Cumartesi günü hava sıcaklığı 15 ile 19 derece aralığında kalacak. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar tahmin ediliyor. 24 Mayıs Pazar günü ise hava sıcaklığı 19 ile 20 derece arasında olacak. Hafif yağmurun görüleceği belirtiliyor.

Bu dönemdeki hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Özellikle, 23 Mayıs'ta gök gürültülü sağanak yağışların tahmin edildiğini unutmamalı. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemli. Planlarınızı esnek tutmalısınız. Yağışlı günlerde yolların kaygan olabileceğini biliyoruz. Araç kullanırken dikkatli olmak gerekir.

