Eskişehir Hava Durumu! 21 Ocak Çarşamba Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 21 Ocak 2026'da soğuk ve bulutlu hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 2 dereceyken gece 0 dereceye düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise gündüz -4, gece -5 derece civarında hissedilecek. Yüksek nem oranı %77 olarak ölçülüyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar artacak fakat yüksek nem nedeniyle sis ve pus riskine karşı tedbirli olunmalıdır. Dışarıda uygun giyinmek bu koşullarda önemlidir.

Ufuk Dağ

Bugün, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü, Eskişehir'de hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklığı 2 derece civarında. Gece sıcaklığının 0 dereceye düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık gündüz -4, gece ise -5 derece olacak. Nem oranı %77 civarında. Rüzgar doğu yönünden saatte 17 kilometre hızla esecek. Bu koşullar altında sabah ve akşam saatlerinde don riski yüksektir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Uygun ayakkabılar tercih etmek faydalı olacaktır. Olası buzlanmalara karşı tedbirli olmak gerekir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 22 Ocak Perşembe günü, gündüz sıcaklığının 4 derece olması bekleniyor. Gece sıcaklığı ise -1 derece civarında olacaktır. Nem oranı %84 olacak. Rüzgar saatte 3 kilometre hızla esecek. 23 Ocak Cuma günü gündüz sıcaklığının 6 derece olması öngörülüyor. Gece sıcaklığı 1 dereceye yükselebilir. Nem oranı %95'e kadar çıkabilir. Rüzgar saatte 16 kilometre hızla esecek. 24 Ocak Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 11 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 5 derece civarında kalacak. Nem oranı %75 olacak. Rüzgar saatte 3 kilometre hızla esecek. Bu günlerde hava daha ılımandır. Ancak yüksek nem nedeniyle sabah saatlerinde sis oluşabilir. Dışarı çıkarken görüş mesafesinin azalabileceğini unutmamak önemlidir. Trafik kurallarına dikkat etmek gereklidir.

Eskişehir'de 21 Ocak 2026 Çarşamba günü soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak. Ancak yüksek nem oranları nedeniyle sis ve pus gibi olaylara karşı dikkatli olmalıdır. Güncel hava durumu bilgilerini takip ederek, günlük planlar yapılabilir.

