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Eskişehir Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 22 Haziran 2026 günü güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 15 ile 27 derece arasında değişecek. Özellikle öğle saatlerinde 25 dereceyi göreceğiz. Akşam saatlerinde 21 dereceye düşecek hava, gecenin ilerleyen saatlerinde hafif yağmura dönüşecek. Takip eden günlerde de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için güneş kremi ve su bulundurmayı ihmal etmeyin. Akşam planlarınız için şemsiye almanızda fayda var.

Eskişehir Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 22 Haziran 2026 Pazartesi günü, Eskişehir'de hava durumu keyifli. Hava oldukça güneşli olacak. Sıcaklıklar 15 ile 27 derece arasında değişecek. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık 25 dereceye ulaşacak. Hava açık kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 21 dereceye düşecek. Bu saatte hava az bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 15 derece civarına gerileyecek. Hava hafif yağmurlu hale gelecek. Gündüzleri güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Fakat akşam ve gece saatlerinde hafif yağmur görülebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 23 Haziran Salı hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 14 ile 27 derece arasında değişecek. 24 Haziran Çarşamba günü hava yine güneşli olacak. Bu gün sıcaklıklar 17 ile 29 derece arasında olacak. 25 Haziran Perşembe günü hava çoğunlukla güneşli kalacak. Bu dönemde sıcaklıklar 14 ile 29 derece arasında değişecek. Genel olarak günler güneşli ve sıcak geçecek.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Fakat akşam ve gece saatlerinde hafif yağmur ihtimali var. Bu nedenle akşam planlarınızda şemsiye bulundurmalısınız. Gündüzleri güneş ışınlarından korunmak adına güneş kremi kullanmayı unutmayın. Bol su içmeyi ihmal etmeyin. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklıklar yüksek olabilir. Rahat ve serin kıyafetler seçmeniz önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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