Eskişehir Hava Durumu! 22 Mart Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 22 Mart 2026 Pazar günü, Eskişehir'de hava durumu değişken olacak. Gün boyunca sıcaklık 3 ile 9 derece arasında değişecek. Yağışlı koşullar bekleniyor. Özellikle sabah saatlerinde yağmur geçişleri olabilir. Rüzgar batı yönünden saatte 15 kilometre hızla esecek.

Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek ve hafif bir ceket bulundurmak akıllıca olacaktır.

Önümüzdeki günlerde, 23 Mart Pazartesi günü, Eskişehir'de muhtemel sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 5 ile 11 derece arasında olacak. 24 Mart Salı günü hafif yağmur etkili olabilir. Sıcaklık 5 ile 10 derece arasında seyredecek. 25 Mart Çarşamba günü yer yer sağanaklar görülebilir. O gün sıcaklık 2 ile 10 derece arasında olacak.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmak, rahatsızlıkları önlemek için önemlidir.

Önümüzdeki günlerde Eskişehir'de serin ve yağışlı bir hava hakim olacak. Plan yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.